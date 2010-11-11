Kanada im Twist mit UAE

Kanada soll Regierungsangestellten untersagt haben, mit Airlines aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu fliegen.

Die Beziehung zwischen den beiden Ländern ist angespannt, seit Kanada den Vereinigten Arabischen Emiraten erweiterte Landerechte auf kanadischem Boden verweigert hatte. Daraufhin entzogen diese ihrerseits den Zugang zu einer der Militärstationen, welche Kanada zur Unterstützung ihrer Truppen in Afghanistan benützt. Anfangs Woche gaben die VAE nun bekannt, künftig dürften kanadische Staatsangehörige nur mit Visa einreisen. Ein Vertreter des kanadischen Aussenministeriums stritt ab, dass ein solches Flugverbot für Regierungsangestellte je ausgesprochen wurde.