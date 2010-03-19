KLM will Biotreibstoffflüge anbieten

Die niederländische KLM, Teil der franco-niederländischen Air France-KLM, will ab 2011 mit Biofuel betriebene Passagierflüge anbieten.

Im letzten November hatte die Airline einen 1,5 stündigen Testflug absolviert, bei dem ein Triebwerk mit einer Mischung aus 50 Prozent nachhaltigem Biotreibstoff und 50 Prozent gewöhnlichem Kerosin gespeist wurde. Die restlichen drei Triebwerke wurden mit 100 Prozent Kerosin betrieben. Das genaue Datum der Lancierung der Passagierflüge hänge von den Entwicklungen in der Industrie ab, so eine Sprecherin der Airline. Zu welchem Grad die Flugzeuge mit Biofuel betrieben würde, sei noch unklar, es habe aber bereits erste Testflüge gegeben, die 100 Prozent auf Biotreibstoff umgestellt waren. Der eingesetzte Biotreibstoff soll den CO2 Ausstoss um bis zu 80 Prozent reduzieren.