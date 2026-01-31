KLM vervollständigt Dreamliner-Flotte

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

KLM hat ihren 28. und letzten Boeing 787 Dreamliner übernommen und damit die Dreamliner-Flotte der Airline mit der Ankunft der „Krokus“ komplettiert.

Die Flotte besteht nun aus 13 Boeing 787-9 und 15 Boeing 787-10. Mehr als zehn Jahre sind seit der Indienststellung des ersten Dreamliners, der „Zonnebloem“, vergangen.

Die größere 787-10, die 2019 kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum von KLM ausgeliefert wurde, bietet mehr Kabinenraum, große Fenster und verbesserten Passagierkomfort. Seit dem letzten Winter sind alle KLM Dreamliner mit der Premium Comfort Class ausgestattet, die mehr Beinfreiheit, erhöhten Komfort und einen exklusiven Bordservice bietet.

Mit der nun vollständigen Flotte unterstreicht KLM ihr langfristiges Engagement für den Betrieb einer modernen, treibstoffeffizienten Großraumflotte, die Passagiere über Jahrzehnte zuverlässig und komfortabel befördern soll.