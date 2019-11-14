KLM präsentiert soliden Oktober

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Oktober 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,134 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,4 Prozent auf 10,725 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um drei Prozent auf 9,582 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um weitere 0,5 Prozentpunkte auf sehr hohe 89,3 Prozent.

Im den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 29,576 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.