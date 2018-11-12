KLM präsentiert soliden Oktober

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Oktober 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,026 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,1 Prozent auf 10,470 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,1 Prozent auf 9,302 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um weitere 0,9 Prozentpunkte auf hohe 88,8 Prozent.

Im den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 28,791 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.