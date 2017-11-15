KLM präsentiert soliden Oktober

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Oktober 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,943 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,9 Prozent auf 10,254 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,3 Prozent auf 9,021 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf hohe 88,0 Prozent.

Im den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 27,569 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.