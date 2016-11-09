KLM präsentiert soliden Oktober

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Oktober 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,727 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,8 Prozent auf 9,963 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,9 Prozent auf 8,651 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch hohe 86,7 Prozent.

Im den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 25,615 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.