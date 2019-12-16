KLM präsentiert soliden November

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im November 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,745 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,2 Prozent auf 9,939 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,2 Prozent auf 8,786 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf hohe 88,4 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 32,321 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.