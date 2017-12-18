KLM präsentiert soliden November

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im November 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,612 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 5,7 Prozent auf 9,512 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,7 Prozent auf 8,226 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 86,5 Prozent.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 30,181 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.