KLM präsentiert soliden Dezember

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Dezember 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,688 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,4 Prozent auf 10,036 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,6 Prozent auf 8,729 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf relativ hohe 87,0 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 konnte KLM 34,170 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,5 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.