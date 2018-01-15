KLM präsentiert soliden Dezember

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Dezember 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,509 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um vier Prozent auf 9,616 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 8,269 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verminderte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,0 Prozent.

Im Berichtsjahr 2017 konnte KLM 32,689 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.