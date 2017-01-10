KLM präsentiert soliden Dezember

KLM Airbus A330 (Foto: KLM)

Im Dezember 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,414 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 5,6 Prozent auf 9,250 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,7 Prozent auf 7,994 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf gute 86,4 Prozent.

Im Berichtsjahr 2016 konnte KLM 30,399 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.