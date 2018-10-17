KLM präsentiert Septemberzahlen

KLM Embraer 190 (Foto: Embraer)

Im September 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,963 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um zwei Prozent auf 10,110 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,5 Prozent auf 9,066 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 89,7 Prozent.

Im den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 25,765 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,6 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.