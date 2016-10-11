KLM präsentiert Septemberzahlen

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im September 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,710 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,5 Prozent auf 9,710 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,0 Prozent auf 8,612 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch hohe 88,7 Prozent.

Im den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 22,888 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.