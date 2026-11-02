KLM nimmt Airbus A350 in den Linienbetrieb

Airbus A350 KLM (Foto: KLM, Arnoud RAEVEN)

Der erste Airbus A350 von KLM hat mit der Strecke von Amsterdam nach Toronto den Passagierbetrieb aufgenommen.

Der erste Airbus A350-900 von KLM ist am 30. Oktober 2026 von Schiphol aus in Richtung Toronto gestartet. Flug KL0691 ist der erste Einsatz dieses Flugzeugtyps mit Passagieren und acht Tonnen Fracht an Bord. Das Flugzeug trägt den Namen „De Nachtwacht“ („Die Nachtwache“).

Unter den Passagieren befanden sich begeisterte Luftfahrtfans, die eigens für diesen Erstflug Tickets gebucht hatten. Zu ihnen gehörten auch Rien und Bob. Für diesen Anlass ließen sie T-Shirts mit der Aufschrift „1st commercial flight A350-900 AMS-YYZ“ bedrucken.

Für Rien war es bereits das fünfte Mal, dass er bei einem Erst- oder Abschiedsflug dabei war. Zuvor hatte er bereits die letzten Flüge der MD-11 und der Fokker-Flugzeuge sowie die Erstflüge des Dreamliners und der A321neo miterlebt – bei diesen Gelegenheiten war auch Bob mit von der Partie. „Ich war auch beim Erstflug der A321neo dabei. Damals roch noch alles brandneu, und ich gehe davon aus, dass das diesmal wieder so sein wird. Als ‚Platinum for Life‘-Mitglied wollte ich das unbedingt erleben. Es ist ein besonderer Moment, und KLM kann stolz auf diesen wichtigen Meilenstein sein. Ich bin gespannt, ob ich selbst erleben kann, wie viel leiser dieses Flugzeug tatsächlich ist.“

Auch Vater und Sohn, Ethan und Derrick, reisten für diesen Anlass eigens aus New York nach Amsterdam. Sie landeten heute Morgen in Schiphol und werden nach dem Flug nach Toronto ihre Reise zurück nach New York fortsetzen.

Die Einführung des A350 stellt einen wichtigen Schritt im umfassenden Flottenerneuerungsprogramm von KLM dar, das darauf abzielt, das Fliegen sauberer, leiser und treibstoffeffizienter zu gestalten. Nach Toronto wird das Flugzeug unter anderem Montreal, den Kilimandscharo, Daressalam, Nairobi und Sansibar anfliegen.

KLM