KLM mit neuem Service auf Europaflügen

KLM Cityhopper Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

Ab Oktober 2026 führt KLM auf europäischen Flügen das neue Servicekonzept „Grand Café KLM“ ein.

Die Passagiere profitieren von einer größeren Auswahl an Speisen und Getränken. Außerdem können sie eine Mahlzeit vor dem Abflug vorbestellen oder während des Fluges aus dem Bordmenü auswählen. Mit dieser Neuerung reagiert KLM auf einen allgemeinen Trend bei europäischen Full-Service-Fluggesellschaften und auf den wachsenden Wunsch der Reisenden nach mehr Auswahl und Flexibilität.

Passagiere können vor ihrem Flug Mahlzeiten wie etwa eine Poké Bowl oder einen Caesar-Salat vorbestellen. Ergänzend können Fluggäste verschiedene Speisen aus dem Bordmenü erwerben, darunter einen Wrap mit Lachs und Ei sowie Joghurt mit Früchten und Saaten. Das kostenlose Angebot von KLM bleibt weiterhin verfügbar und umfasst Kaffee, Tee, Wasser, Orangensaft und eine Stroopwafel.

„Wir freuen uns sehr, unsere Passagiere im Grand Café KLM begrüßen zu dürfen“, sagte Bas Gerressen, EVP Inflight Services. „Mit diesem neuen Konzept gehen wir den nächsten Schritt zur Verbesserung des Reiseerlebnisses in Europa. Die Passagiere profitieren von einer größeren Auswahl, mehr Flexibilität und einem Angebot, das den vielfältigen Vorlieben und Bedürfnissen besser gerecht wird. Ganz gleich, ob sie eine Mahlzeit im Voraus bestellen oder sich spontan an Bord für einen Snack oder ein Getränk entscheiden – im Grand Café KLM können die Passagiere den Service ganz nach ihren persönlichen Vorlieben gestalten. Damit untermauert dieses neue Konzept das herzliche und gastfreundliche Erlebnis, das wir unseren Passagieren bieten möchten.“

KLM hatte bereits bekannt gegeben, dass sie ein neues Verpflegungsmodell für die Economy Class prüft. Seitdem hat die Fluggesellschaft an verschiedenen Destinationen mehrere Testphasen durchgeführt, um sowohl das Produktsortiment als auch die damit verbundenen betrieblichen Abläufe zu bewerten.

KLM investiert bereits seit geraumer Zeit in die Verbesserung des Reiseerlebnisses auf ihrem europäischen Streckennetz. Die Airline hat ihre Flotte um 16 Airbus A321neo und 25 Embraer 195-E2 erweitert, die mit modernen Sitzen mit USB-Ladeanschlüssen und größeren Gepäckfächern ausgestattet sind. Vor einigen Monaten hat KLM zudem kostenloses WLAN auf europäischen Flügen eingeführt.

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