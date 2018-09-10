KLM mit leicht mehr Passagieren

KLM Embraer 190 (Foto: Embraer)

Im August 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,077 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,8 Prozent auf 10,563 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,3 Prozent auf 9,693 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist um 0,4 Prozentpunkte auf hohe 91,8 Prozent weiter angestiegen.

Im den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 22,803 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 4,9 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich im Konzernverbund bekannt.