KLM kann kräftig zulegen

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im März 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,795 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,1 Prozent auf 9,933 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,2 Prozent auf 7,281 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf hohe 89,0 Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 7,708 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 9,7 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.