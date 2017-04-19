KLM kann im März zulegen
19.04.2017 PS
Im März 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,570 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.
Die Verkehrsleistung wurde um 6,2 Prozent auf 9,545 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 6,1 Prozent auf 8,231 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,2 Prozent.
In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 7,026 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.
KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.