KLM kann im März zulegen

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im März 2016 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,395 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 4,3 Prozent auf 8,990 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,2 Prozent auf 7,761 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf solide 86,3 Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 6,596 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.