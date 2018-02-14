KLM kann im Januar zulegen

KLM Embraer 190 (Foto: Embraer)

Im Januar 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,506 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,5 Prozent auf 9,710 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 6,3 Prozent auf 8,491 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 0,2 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,4 Prozent vermindert.

Im Berichtsjahr 2017 konnte KLM 32,689 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.