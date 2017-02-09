KLM kann im Januar kräftig zulegen

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Januar 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,304 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 6,2 Prozent auf 9,118 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 7,5 Prozent auf 7,987 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf hohe 87,6 Prozent verbessert.

Im Berichtsjahr 2016 konnte KLM 30,399 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.