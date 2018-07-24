KLM gibt Junizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Juni 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,990 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 2,2 Prozent auf 10,254 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,6 Prozent auf 9,278 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf hohe 90,5 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2018 konnte KLM 16,618 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.