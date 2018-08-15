KLM gibt Julizahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im Juli 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 3,108 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,6 Prozent auf 10,600 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,2 Prozent auf 9,682 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch hohe 91,3 Prozent.

Im den ersten sieben Monaten 2018 konnte KLM 19,726 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.