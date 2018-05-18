KLM gibt Aprilzahlen bekannt

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Im April 2018 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,941 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 3,3 Prozent auf 10,099 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um vier Prozent auf 9,100 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um weitere 0,6 Prozentpunkte auf sehr hohe 90,1 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte KLM insgesamt 10,649 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.