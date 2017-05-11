KLM gibt Aprilzahlen bekannt

KLM Airbus A330 (Foto: KLM)

Im April 2017 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,797 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 8,1 Prozent auf 9,781 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 11,1 Prozent auf 8,752 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf hohe 89,5 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte KLM insgesamt 9,823 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.