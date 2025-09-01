KLM fliegt seit 105 Jahren nach Bremen

KLM Cityhopper Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

Die Fluggesellschaft KLM und der Bremen Airport feiern 105 Jahre Flüge zwischen Amsterdam und Bremen, die Geschichtsträchtige Reise zwischen den beiden Städten wird weitergeschrieben.

Wärmflaschen, Handschuhe und Ledermäntel: Was nach Utensilien für eine Artkis-Expedition klingt, gehörte vor über einem Jahrhundert zum Standard-Repertoire für Menschen, die von Amsterdam nach Bremen geflogen sind. Vor 105 Jahren nahm KLM Royal Dutch Airlines die erste internationale Linienverbindung überhaupt innerhalb Europas auf und steuerte mit dem Doppeldecker De Havilland DH-16 den Flughafen Bremen an. Damals befanden sich die Piloten der KLM zwar schon über den Wolken – nur in der Regel zusätzlich auch unter freiem Himmel, während die Passagiere in der überdachten und mit Stoff bespannten Holzkonstruktion buchstäblich Holzklasse flogen.

105 Jahre später haben sich Maschinen, Service und Komfort der Premium-Airline längst deutlich verbessert. Unverändert stark ist die Beziehung zwischen KLM und dem Bremer Flughafen: „Die Verbindung AMS – BRE ist eine, auf die wir ganz besonders stolz sind. Nicht nur, weil Amsterdam mit seinen 160 internationalen Zielen für viele Menschen aus dem Nordwesten das Tor zur Welt ist. Wir sind der KLM auch für die außergewöhnlich lange Partnerschaft und die hervorragende Zusammenarbeit dankbar“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen, über das Jubiläum.

KLM will Erfolgsstory weiterschreiben

Seit dem 1. September 1920 ist die KLM Royal Dutch Airlines zwischen dem Flughafen Bremen und dem internationalen Drehkreuz Amsterdam-Schiphol unterwegs. Heute verkehrt die Airline bis zu vier Mal täglich zwischen den beiden Destinationen. „Wir freuen uns sehr über die mehr als 100-jährige Präsenz von KLM in Bremen und Hamburg und blicken mit Zuversicht auf die kommenden Jahre in den beiden Hansestädten“, sagt Bas‘t Hooft, Deutschland-Direktor von Air France-KLM.

Flughafen Bremen