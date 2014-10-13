KLM feiert 95sten Geburtstag

Am 7. Oktober 2014 konnte die holländische KLM ihren fünfundneunzigsten Geburtstag feiern.

Aus diesem Anlass erhielt eine McDonnell Douglas MD-11 einen besonderen Jubiläumsanstrich, die Maschine wurde am 7. Oktober 2014 feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Für das Jubiläumsjahr erhält je eine Maschine aus jeder Flotte ein Sonderlogo mit der Aufschrift „KLM 95 Years“. KLM ist die älteste Fluggesellschaft, die noch unter ihrem ursprünglichen Namen fliegt. Die Airline wurde am 7. Oktober 1919 in den Niederlanden als Nationale Fluggesellschaft Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën KLM gegründet und fliegt heute zusammen mit Air France unter dem gemeinsamen Firmendach Air France KLM.