KLM Cityhopper kauft weitere Embraer Jets

KLM Embraer 190 (Foto: Embraer)

Embraer hat bekanntgegeben, dass die holländische Fluggesellschaft KLM Cityhopper zwei weitere Optionen auf den E175 gezeichnet hat.

Mit diesem Auftrag stockt Embraer einen Grossauftrag vom März 2015 um weitere zwei Optionen auf, neu umfasst die Grossbestellung jetzt 15 Festaufträge für die E175, zwei für die E190 und siebzehn Optionen auf die E175. Die zwei neu gezeichneten Optionen entsprechen laut Embraer einem Wert von 88,8 Millionen US Dollar.