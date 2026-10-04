KLM übernimmt ersten Airbus A350

KLM übernimmt ersten Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

KLM Royal Dutch Airlines hat am 2. Oktober 2026 ihren ersten Airbus A350-900 übernommen und damit einen wichtigen Schritt in der Verjüngung ihrer Langstreckenflotte eingeläutet.

KLM betreibt heute neben Verkehrsflugzeugen von Boeing und Embraer zehn Airbus A330 und siebzehn Airbus A321neo. Mit dem neuen Airbus A350 wird KLM ab Amsterdam Schiphol zu Zielen wie Toronto abheben und stärkt damit das weltweite Streckennetz mit modernsten Langstreckenjets. KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Gruppe zusammengeschlossen.

Der neu ausgelieferte Airbus A350 von KLM bietet in drei Klassen 331 Passagieren Platz. 34 Business-Class-Suiten mit direktem Zugang zum Gang, 26 Premium-Comfort-Sitze und 271 Economy-Sitze. Das Flugzeug ist mit der komfortablen und geräumigen „Airspace“-Kabine ausgestattet. Diese wurde entwickelt, um das Reiseerlebnis auf der Langstrecke für Passagiere und Besatzung durch verbesserte Ergonomie und höheren Komfort zu optimieren; sie bietet zudem mehr Stauraum für Gepäck, eine moderne Ambiente-Beleuchtung sowie eine Hochgeschwindigkeits-Satellitenverbindung.

Der A350 ist eines der modernsten Großraumflugzeuge und für Nonstop-Flüge von bis zu 9.700 Seemeilen (18.000 Kilometern) ausgelegt, mit dieser Reichweitenleistung setzt die Maschine neue Maßstäbe im Interkontinentalverkehr. Dank den beiden modernen Rolls-Royce-XWB Triebwerken der neuesten Generation und der Verwendung von Leichtbaumaterialien verbraucht das Flugzeug bis zu 25 Prozent weniger Treibstoff als die vergleichbaren Muster der vorherigen Generation und führt damit zu tieferen Betriebskosten.