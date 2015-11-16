KLM übernimmt erste Boeing 787-9

KLM Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die holländische KLM konnte am 14. November ihren ersten Dreamliner übernehmen, bei der Maschine handelt es sich um eine Boeing 787-9.

KLM hat insgesamt neunzehn Boeing 787-9 und sechs Boeing 787-10 in Auftrag gegeben und wird zwölf weitere Dreamliner bei AerCap einmieten. Die Holländer läuten mit der Einführung der Boeing 787 eine grosse Flottenereneuerung ein, der Dreamliner wird in Zukunft eine tragende Stütze im Langstreckennetz von KLM bilden. KLM hat ihre Boeing 787-9 für 294 Passagiere eingerichtet.