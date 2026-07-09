Kühne + Nagel baut seine Luftfrachtstrecken aus

Boeing 747-8F Atlas Air Kühne + Nagel (Foto: Kühne + Nagel)

Kühne+Nagel hat sein eigenes Luftfrachtnetzwerk durch die Aufnahme Frankfurts in die Inspire-Flugrotation erweitert und damit die Verbindungen zwischen Nordamerika, Europa und Asien gestärkt.

Als Europas führendes Luftfrachtdrehkreuz schlägt Frankfurt jährlich rund 2 Millionen Tonnen Fracht um und spielt eine zentrale Rolle beim Transport hochwertiger und zeitkritischer Güter. Die Aufnahme in die Inspire-Rotation stärkt die wichtigen Handelsströme zwischen Europa und Nordamerika zusätzlich.

Die aktualisierte Rotation umfasst nun eine wöchentliche Route von Chicago nach Frankfurt mit Weiterflug nach Atlanta. Diese Verbindung verknüpft Frankfurt und Chicago, zwei wichtige Produktions- und Vertriebszentren der Pharmaindustrie, und unterstützt den Transport zeitkritischer Gesundheitsprodukte.

Die Inspire ist ein von Kühne+Nagel betriebenes Boeing 747-8-Frachtflugzeug. Die Langzeitcharter wird von Atlas Air durchgeführt. Die Boeing 747-8F ist das größte von Boeing hergestellte Frachtflugzeug mit einer Ladekapazität von rund 140 Tonnen und ermöglicht den Transport hochwertiger und komplexer Güter über wichtige globale Handelsrouten.

Ab Juni 2026 verbessert die aktualisierte Inspire-Rotation die Konnektivität entlang wichtiger transatlantischer und Asien-Europa-Handelsrouten und verbindet Atlanta, Chicago, Frankfurt, Lüttich, Schardscha und Taipeh. Das Netzwerk ist auf Branchen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit ausgelegt, darunter Pharmazeutika, Luft- und Raumfahrt, Hightech, Halbleiter und Cloud-Infrastruktur.

Frankfurt ist eines der führenden europäischen Drehkreuze für Luftfracht und Pharmazeutika und verbindet die regionale Produktion mit den globalen Märkten. Die erweiterte Inspire-Rotation bietet unseren Kunden Kapazität, Zuverlässigkeit und eine verbesserte globale Konnektivität sowohl für Gesundheitstransporte als auch für andere zeitkritische Güter, einschließlich Hightech- und Halbleiterlieferungen,

so Martin Schäfer, SVP Air Logistics Germany bei Kühne+Nagel.

Kühne+Nagel baut seine eigene Kapazität kontinuierlich aus und bietet wöchentlich über 100 Charterverbindungen weltweit an. Durch die Nutzung seines skalierbaren Netzwerk- und Gateway-Modells stärkt das Unternehmen die Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Servicekonsistenz seines gesamten Luftlogistikangebots und behält gleichzeitig die Flexibilität, sich an sich verändernde Handelsmuster und Kundenbedürfnisse anzupassen.