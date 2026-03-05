Köln/Bonn gewährt Einblick in den Sommerflugplan

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Eine große Auswahl – für den nächsten Urlaub und darüber hinaus: Mit Beginn des Sommerflugplans am 29. März wächst das Streckenangebot am Köln Bonn Airport.

Im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin hat der Flughafen den neuen Flugplan vorgestellt. Insgesamt fliegen in den kommenden Monaten 26 Airlines von Köln/Bonn zu 115 Zielen in 38 Ländern. Elf neue Strecken werden aufgenommen, dazu gibt es zusätzliche Frequenzen in wichtige Zielregionen wie die Türkei sowie eine noch gezieltere Anbindung an europäische Haupt- und Großstädte. Zudem sind beliebte Klassiker wie Palma de Mallorca und andere Ziele im sonnigen Süden großer Bestandteil des Angebots. Fluggästen bietet sich damit eine große Bandbreite an Destinationen – für Urlaube, Städtereisen, den Besuch bei Familien und Freunden oder Business-Trips.

„Der neue Sommerflugplan zeigt die dynamische Weiterentwicklung des Angebots am Flughafen. Unsere Airline-Partner bauen ihre Streckennetze mit neuen Destinationen aus und stärken bereits bestehende Verbindungen – von dieser Vielfalt im Flugplan profitieren unsere Passagiere in der gesamten Region“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Gleichzeitig zeigt sich weiterhin, dass wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Luftverkehrsstandorte in Deutschland entscheidend sind: Weitere Entlastungen helfen der gesamten Branche, zusätzliche Verbindungen zu entwickeln.“

Belgrad, Podgorica & Co: Elf neue Ziele im Sommerflugplan

Im neuen Flugplan am Airport kommen insgesamt elf neue Destinationen zum Streckennetz hinzu, die im Sommer zuvor nicht direkt angeflogen wurden. Eurowings, wichtigster Airline-Partner und größter Carrier am Flughafen, bietet in den kommenden Monaten mehr als 70 Direktziele ab Köln/Bonn an – darunter drei gänzlich neue Strecken: die beiden Hauptstädte Belgrad (Serbien; zweimal pro Woche) und Tiflis (Georgien; zweimal pro Woche) sowie die Verbindung zum Londoner Flughafen Gatwick, der 13-mal pro Woche angeflogen wird. Zusätzlich bedient die Airline zwei weitere Ziele, die im Sommer neu im Flugplan von Eurowings sind: Pristina, Hauptstadt des Kosovo, und Arrecife auf Lanzarote.

Wizz Air – im vergangenen Herbst an den Flughafen zurückgekehrt – fliegt im Sommer auf sechs verschiedenen Strecken nach Osteuropa und auf den Balkan. Vier der Ziele sind neu in Köln/Bonn, darunter drei Hauptstädte: Podgorica (Montenegro), Skopje (Nordmazedonien) und Bukarest (Rumänien). Zudem wird Tuzla in Bosnien und Herzegowina angesteuert. Alle neuen Destinationen werden jeweils viermal pro Woche von Wizz Air bedient.

Auch in der Türkei gibt es neue Verbindungen: SunExpress startet Flüge nach Trabzon (zweimal pro Woche), AJet nimmt Sivas ins Programm auf und Pegasus Airlines fliegt auch im Sommer nach Diyarbakir (beide einmal pro Woche). Zudem plant Arkia Israeli Airlines, Tel Aviv mit Köln/Bonn zu verbinden (einmal wöchentlich), wenn dies wieder möglich ist. Mit den neuen Strecken sind fünf weitere Länder direkt ab Köln/Bonn erreichbar: Georgien, Rumänien, Nordmazedonien, Montenegro und Israel.

Der wichtigste Markt: 2,1 Millionen Fluggäste in die Türkei

Ein besonderer Fokus liegt auch in diesem Jahr auf der Türkei, der größten Zielregion ab Köln/Bonn. Bis Ende Oktober werden mehr als 2,1 Millionen Passagiere auf Flügen in das Land erwartet. In der Hochsaison rund um die Ferien gibt es allein nach Antalya bis zu 20 tägliche Flüge von verschiedenen Airlines – so viele wie von keinem anderen Flughafen in Deutschland. Auf der Strecke in den beliebten Badeort sowie auf weiteren nachfragestarken Routen wie Istanbul setzen Airlines verstärkt Großraumflugzeuge ein.

Eine zentrale Rolle für den türkischen Markt spielt SunExpress. Die Fluggesellschaft weitet ihr Angebot in Köln/Bonn sowohl zu touristischen Zielen als auch zu Städten mit hoher Nachfrage nach Besuchen bei Familie und Freunden weiter aus. So bietet die Airline einen zusätzlichen täglichen Flug nach Antalya an. Damit fliegt sie den beliebten Urlaubsort künftig bis zu 49-mal pro Woche an – auch das ist ein Höchstwert in Deutschland. Zudem fliegt SunExpress neben Trabzon im Sommer auch neu nach Çukurova und Elazığ und erhöht die Frequenzen für Verbindungen nach Samsun und Kayseri. Außerdem stellt Pegasus Airlines mit der Aufnahme Diyarbakirs als zehntes Ziel nun in Köln/Bonn ihr größtes Türkei-Netzwerk in Deutschland.

Auch Osteuropa bleibt ein wichtiger Wachstumsmarkt für den Flughafen: Mit der Vergrößerung des Angebots von Wizz Air, die neben den neuen Zielen auch nach Chişinău und Tirana fliegt, sowie den Erweiterungen von Eurowings nach Belgrad und Tiflis wird die Anbindung deutlich verstärkt.

Fokus auf der Anbindung an Haupt- und Großstädte

„Es ist uns sehr wichtig, unser Streckennetz auch nach den Wünschen unserer Passagiere auszurichten und bestmögliche Verbindungen in die wichtigsten europäischen Zielregionen zu bieten“, sagt Flughafenchef Schmid. „Einen besonderen Schwerpunkt – wie die neuen Ziele und Erweiterungen zeigen – legen wir dabei auch auf die Anbindung zu europäischen Haupt- und Großstädten, die wir kontinuierlich ausbauen.“ Mit den zusätzlichen Strecken wächst die Zahl der per Direktflug erreichbaren Hauptstädte in Europa auf 26. Auch viele bedeutende Städte ohne Hauptstadtstatus – etwa Wirtschafts- und Tourismuszentren wie Barcelona oder Mailand – sind sehr gut an Köln/Bonn angebunden.

Besonders beliebt sind auch in diesem Sommer die bewährten Klassiker für Badeurlaub – insbesondere Palma de Mallorca und weitere Ziele am Mittelmeer. Diese Verbindungen bilden das Rückgrat des touristischen Angebots am Flughafen und gestalten das Streckennetz ab Köln/Bonn ausgewogen und attraktiv. Dazu zählt auch die enge Anbindung an große internationale Drehkreuze wie München, Istanbul, Wien und Zürich, die mehrmals täglich angeflogen werden. Von dort ist ein Weiterflug zu weltweiten Zielen möglich.

Blick in den Winter: Weitere neue Ziele stehen bereits fest

Der Sommerflugplan gilt bis zum 25. Oktober – aber bereits jetzt lohnt sich ein Blick auf den kommenden Winterflugplan 2026/2027. Air Cairo plant ab Herbst eine neue Verbindung nach Luxor (einmal pro Woche) und bietet damit künftig das größte Angebot der Airline in Deutschland ab Köln/Bonn – mit Flügen nach Hurghada, Kairo, Marsa Alam und eben Luxor. Zudem erweitert die britische Airline Jet2.com ihr Programm um Flüge nach Bristol (zweimal pro Woche). Weitere neue Strecken befinden sich bereits in Planung und werden in Zusammenarbeit mit den Airline-Partnern entwickelt.

Flughafen Köln/Bonn