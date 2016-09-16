Köln-Bonn mit Strecke nach Friedrichshafen und St. Gallen

Peoples Viennaline

Neue Direktverbindung zum Bodensee: People’s Viennaline nimmt zum Winterflugplan die Strecke Köln/Bonn–Friedrichshafen–St. Gallen/Altenrhein in ihr Angebot auf.

Die österreichische Fluggesellschaft wird die neue Linie 10 Mal wöchentlich bedienen. „Wir freuen uns, dass Nordrhein-Westfalen ab Köln/Bonn wieder eine direkte Anbindung an die wirtschaftlich und touristisch bedeutende Bodensee-Region bekommt. Für Geschäftsreisende, aber auch für Wintersportfans, ist die neue Strecke ein echter Gewinn“, so Flughafenchef Michael Garvens.

Von Montag bis Freitag startet People’s Viennaline jeweils um 8.35 Uhr und 19.25 Uhr vom Köln Bonn Airport nach Friedrichshafen am Bodensee. Der Embraer Jet mit bis zu 50 Sitzplätzen benötigt für die Strecke lediglich 55 Minuten. Nach kurzem Zwischenstopp geht es auf Wunsch weiter auf die Schweizer Seite zum Flughafen St. Gallen-Altenrhein. Der achtminütige „Übersee-Flug“ gilt dabei als kürzester Linienflug der Welt.

Hin- und Rückflug ab Köln/Bonn nach Friedrichshafen gibt es ab 189 Euro. Der Weiterflug nach Altenrhein kann für 40 Euro pro Strecke gebucht werden. Alle Flüge sind online unter www.peoples.ch oder im Reisebüro buchbar.

Flugplan ab 30. Oktober 2016 – 25. März 2017: