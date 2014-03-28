Köln-Bonn ist „Best Regional Airport Europe“

Bei der Verleihung der renommierten „Skytrax World Airport Awards“ am Mittwoch Abend in Barcelona wurde Köln-Bonn in der Kategorie „Best Regional Airport Europe“ zum ersten Mal in seiner Geschichte mit dem 1. Platz ausgezeichnet.

Damit ist der Köln Bonn Airport aus Sicht der Fluggäste der beste europäische Flughafen in der Gruppe der Flughäfen, die kein Interkontinental-Drehkreuz sind. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, weil sie die Meinung der Fluggäste widerspiegelt. In unserer Kategorie als Europas bester Flughafen abzuschneiden, ist eine besondere Ehre und eine große Motivation“, freut sich Flughafenchef Michael Garvens. „Dieser Award gebührt den Mitarbeitern der Köln/Bonn-Familie, die jeden Tag ihr Bestes geben, damit sich Passagiere und Airlines bei uns wie zuhause fühlen“, betont Garvens. Die Auszeichnung sei zugleich eine Bestätigung für den Kurs der vergangenen Jahre. „Wir haben unseren Service und unseren Flughafen insgesamt kontinuierlich verbessert, die Abflugbereiche verschönert, neue Sicherheitskontrollen gebaut, unseren Shop- und Gastronomiebereich in den Terminals erweitert und zusätzliche Angebote für Familien geschaffen. Es freut mich sehr, dass unsere Passagiere das offenbar honorieren“, so Garvens. Bei der Verleihung wurden zudem besonders das kostenlose und zeitlich unbegrenzte WLAN in den Terminals, die Airport-App und der Internetauftritt des Flughafens gelobt. Die international anerkannten „World Airport Awards“ werden jedes Jahr von der britischen Unternehmensberatung Skytrax Research vergeben. Danach werden Flughäfen weltweit von Reisenden nach verschiedenen Kriterien bewertet – unter anderem für Service-Qualität, Familienfreundlichkeit, Freundlichkeit des Personals und das Shopping-Angebot.