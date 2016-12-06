Köln-Bonn feiert Jubiläumspassagier

Köln-Bonn Jubiläumspassagier (Foto: Köln-Bonn Airport)

Was für eine Zahl: Der Köln Bonn Airport hat kürzlich den 11.111.111. Fluggast in diesem Jahr begrüßt.

Mit Blumen und einem Fluggutschein wurde der Hamburger Seymen Splinter nach der Landung der Eurowings-Maschine aus der Hansestadt am Airport empfangen. Flughafenchef Michael Garvens und Eurowings-Geschäftsführer Michael Knitter warteten zur persönlichen Begrüßung im Terminal 1. Dabei war nicht nur die Freude über die kölsche Schnapszahl groß – zugleich durchbrach der Airport in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Geschichte die 11-Millionen-Schallmauer. Flughafenchef Garvens: "Die Rekordzahlen reihen sich am Airport dieses Jahr aneinander wie eine Perlenkette. Der 11.111.111 Fluggast ist ein weiteres Symbol für den Wachstumskurs, auf dem sich Köln/Bonn befindet", sagte Garvens.

Bis Ende Dezember wird die Passagierzahl des Flughafens weiter steigen. Für das Gesamtjahr werden 11,8 Millionen Fluggäste erwartet – das bedeutet ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Flughafen Köln-Bonn