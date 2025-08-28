Köln Bonn zieht positive Sommerferienbilanz

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Mehr als 1,7 Millionen Passagiere nutzen während den Sommerferien 2025 den Flughafen Köln/Bonn, Spitzenreiter bildeten die Flüge in die Türkei.

Viel Reisefreude – und eine positive Bilanz: Der Köln Bonn Airport konnte während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen mehr als 1,7 Millionen Reisende begrüßen, die am Flughafen gestartet oder gelandet sind. Damit lag das Passagieraufkommen in den vergangenen sechseinhalb Wochen noch mal über dem bereits hohen Niveau in den Sommerferien der Vorjahre.

„Die Sommerferien zählen für unseren Flughafen zu den anspruchsvollsten Wochen des Jahres. Dass die Abläufe in den Terminals und auf dem Vorfeld auch während dieser größten Reisewelle so zuverlässig funktioniert haben, ist ein toller Beleg für die Leistungsfähigkeit unseres Teams“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem TeamCGN und unseren Partnern, die alle gemeinsam mit großem Engagement dafür gesorgt haben, dass die vielen Passagiere entspannt in den Urlaub starten und erholt zurückkehren konnten.“

Spitzentag am Flughafen in den Sommerferien war Sonntag, der 27. Juli 2025: Mehr als 41.000 Fluggäste reisten zum traditionellen „Bettenwechsel“ zur Halbzeit der Ferien über Köln/Bonn. Das verkehrsreichste Wochenende war entsprechend das dritte Ferienwochenende (25. bis 27. Juli) mit etwa 121.000 Passagieren.

Besonders beliebt waren 2025 einmal mehr klassische Sonnen- und Badeziele in Europa. Spitzenreiter unter den Urlaubsländern war die Türkei mit rund 530.000 Reisenden, gefolgt von Spanien (373.000) und Italien (128.500). Das populärste Ziel in den Ferien war der türkische Badeort Antalya mit rund 250.000 Fluggästen. Dahinter lag die spanische Sonneninsel Mallorca (190.000). Ebenfalls beliebt waren Städtereisen, etwa nach Istanbul (130.000).

Auch in den nächsten Wochen bleibt das Passagieraufkommen in Köln/Bonn hoch, wenn es weiterhin zahlreiche Fluggäste in den Urlaub zieht: Im September und im Oktober mit den zweiwöchigen Herbstferien werden voraussichtlich erneut jeweils mehr als eine Million Reisende am Flughafen abfliegen oder ankommen.

Flughafen Köln/Bonn