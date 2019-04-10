Köln Bonn wird ausgezeichnet

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert Kühni)

Der Köln Bonn Airport ist beim wichtigsten Preis der Branche wieder ganz vorne mit dabei, unter den europäischen Regionalairports belegt er den ersten Platz.

Bei der Verleihung der diesjährigen „Skytrax World Airport Awards“ in London wurde der Flughafen Köln/Bonn in der Kategorie „Best Regional Airport Europe“ mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Im weltweiten Vergleich belegte Köln/Bonn in dieser Kategorie Platz 2. Stellvertretend für den Köln Bonn Airport nahm gestern Abend in London Alexandra Cahn, Leiterin Verkehrs- und Terminalbetrieb, die Auszeichnung entgegen. Auch in den vergangenen Jahren war der Flughafen beim Branchenpreis immer wieder auf den vorderen Plätzen mit dabei, darunter dreimal auch auf dem ersten Platz in 2014, 2015 and 2016.

„Dass wir in diesem Jahr wieder auf dem ersten Platz gelandet sind, ist eine tolle Bestätigung für alle Flughafen-Mitarbeiter, die jeden Tag ihr Bestes geben, um unseren Passagieren ein angenehmes Reiseerlebnis zu ermöglichen. Wir sind auf diesen Preis deshalb so stolz, da er auf der Meinung der Passagiere basiert“, sagt Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir haben viel Augenmerk auf die Verbesserung unserer Terminals gelegt. So haben unsere Passagiere zum Beispiel die Auswahl aus gleich mehreren neuen gastronomischen Angeboten. Bei den Shops in unseren Terminals hat sich viel getan, zudem gibt es neue Sitzmöbel in Terminal 2. Wir freuen uns sehr, dass diese bereits erfolgten Maßnahmen bei unseren Fluggästen so gut ankommen. Als Teil unserer Strategie planen wir zusätzliche Maßnahmen, um das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern, so dass wir unsere führende Position auch in den kommenden Jahren erhalten können“, so Vanneste.

Die renommierten „Branchen-Oskars“, die gestern anlässlich der Fachmesse „Passenger Terminal Expo“ in London verliehen wurden, basieren auf der Befragung von etwa 13,5 Millionen Passagieren weltweit und werden in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Durchgeführt wird die Erhebung durch das britische Marktforschungsinstitut Skytrax, das Fluggäste unter anderem zur Service-Qualität und zu Kriterien wie Familienfreundlichkeit sowie zum Shopping-Angebot an den Flughäfen befragt.

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