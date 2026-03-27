Köln Bonn rechnet mit Osterferienwelle

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Der Flughafen Köln Bonn rechnet in der ersten grossen Ferienwelle 2026 in diesem Jahr mit 485.000 Passagieren über die Osterferien.

Mit Beginn der Osterferien startet am Köln Bonn Airport die erste große Reisewelle des Jahres. Vom letzten Schultag am Freitag (27. März) bis zum Ferienende (12. April) erwartet der Flughafen insgesamt rund 485.000 Passagiere. Besonders gefragt sind Badeziele im Süden sowie Städtereisen in europäische Metropolen.

„Die Osterferien markieren für uns den Beginn der Hauptreisezeit. Viele Menschen nutzen die kommenden Monate bis in den Herbst hinein, um in den Urlaub zu fliegen – häufig in sonnige Regionen rund ums Mittelmeer“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Gemeinsam mit allen Partnern haben wir uns intensiv auf die erste Reisewelle vorbereitet. Unser Ziel ist es, den Passagieren einen angenehmen Start in den Urlaub zu ermöglichen.“

Die verkehrsreichsten Tage erwartet der Flughafen auch in diesem Jahr an den Wochenenden. Zum Ferienauftakt von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. März) reisen voraussichtlich mehr als 84.000 Fluggäste über Köln/Bonn. Über das Osterwochenende – von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag – rechnet der Flughafen mit etwa 123.000 Reisenden. Am letzten Ferienwochenende werden es rund 96.000 Passagiere sein. Spitzentag in den Ferien wird voraussichtlich der 12. April mit mehr als 34.000 Fluggäste.

Bei den beliebtesten Reisezielen dominieren wie im Vorjahr auch in diesen Ferien klassische Warmwasser-Destinationen. Besonders gefragt sind erneut die Türkei, Spanien und Italien. Zahlreiche Passagiere zieht es auch in Metropolen wie Istanbul, London oder Wien. Am Sonntag (29. März) tritt am Flughafen zudem der Sommerflugplan in Kraft. Mit diesem wächst das Streckennetz in den kommenden Monaten um zwölf neue Ziele ab Köln/Bonn, darunter Belgrad, Rimini, Podgorica und Trabzon.

Flughafen Köln Bonn