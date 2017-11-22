Köln Bonn meldet Oktoberzahlen

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Der Köln Bonn Airport ist mit starken Zahlen in den Herbst gestartet.

1.220.000 Passagiere haben im Oktober den Flughafen genutzt – zwei Prozent mehr als im Vorjahr und ein neuer Höchststand für diesen Monat in Köln/Bonn. Auch der Frachtbereich hat im gleichen Zeitraum positive Ergebnisse erzielt: 74.686 Tonnen Waren und Güter wurden im Oktober umgeschlagen, das sind acht Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres.

Trotz der Insolvenz der Air Berlin ist der Köln Bonn Airport auch im Herbst und Winter auf Wachstumskurs und wird zum Jahresende erstmals die 12-Millionen-Grenze überschreiten, schreibt der Flughafen in einer Pressemitteilung.

Köln Bonn Airport