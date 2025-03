Köln Bonn freut sich über weitere Eurowings Ziele

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Eurowings baut das Angebot ab dem Flughafen Köln Bonn weiter aus und stationiert das siebzehnte Flugzeug am Flughafen.

Der Köln Bonn Airport und die Fluggesellschaft Eurowings bauen ihre erfolgreiche Partnerschaft weiter aus. Im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin verkündeten der Flughafen Köln/Bonn und Eurowings, dass mit Beginn des Sommerflugplans ab Ende März ein weiteres Flugzeug der Airline fest in Köln/Bonn stationiert wird. Mit dieser zusätzlichen Maschine wächst die Flotte der Eurowings auf dem Vorfeld auf insgesamt 17 Flugzeuge an. Zudem nimmt die Airline für den Sommer gleich fünf neue Ziele ab Köln/Bonn ins Streckennetz auf.

„Eurowings ist als größter Carrier Marktführer am Köln Bonn Airport und für uns als Flughafen der wichtigste Partner. Seit vielen Jahren verbindet uns eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit ihrem Fokus auf touristische Ziele passt die Airline perfekt zu den Wünschen unserer Fluggäste“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kooperation mit Eurowings nun weitere Früchte trägt – und wir Reisenden somit eine noch größere Vielfalt im Flugplan an unserem Airport ermöglichen können“, so Schmid.

„Als Kölner Airline liegt es uns natürlich am Herzen, unser Angebot ab der Dom-Metropole stetig auszubauen. Daher freue ich mich, dass wir sowohl neue Sommerziele wie Korsika anbieten können, aber auch unsere Top-Sonnendestination Dubai im Winter weiter ausbauen und künftig vier Mal pro Woche Kölnerinnen und Kölner in die Wärme fliegen. Wir sind Marktführer am Köln Bonn Airport und wollen das auch bleiben“, betont Jens Bischof, CEO von Eurowings.

Porto, Bastia und mehr: Fünf neue Reiseziele im Sommer

Bereits im vergangenen Oktober hat Eurowings ab Köln/Bonn zwei neue Destinationen in der Golfregion ins Streckennetz aufgenommen: Dubai im gleichnamigen Emirat und Jeddah in Saudi-Arabien. Beide Ziele werden von Reisenden sehr stark nachgefragt. Aus diesem Grund fliegt die Airline auch über den laufenden Winterflugplan hinaus im gesamten April nach Dubai.

Ab November finden die Flüge nach Jeddah – die einzige direkte Verbindung aus Nordrhein-Westfalen nach Saudi-Arabien – im neuen Winterflugplan weiterhin drei Mal pro Woche statt (dienstags, donnerstags, sonntags). Auf der Strecke nach Dubai wird die Frequenz ab November sogar erhöht: Statt drei Mal fliegt Eurowings vier Mal wöchentlich in die die pulsierende Wüstenmetropole (montags, mittwochs, donnerstags, samstags).

Flughafen Köln Bonn