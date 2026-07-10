Köln Bonn Airport schließt sich Sunflower-Programm an

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Ein Zeichen für Inklusion im Reisealltag: Der Köln Bonn Airport tritt der internationalen „Hidden Disabilities Sunflower“-Initiative bei und bietet damit mehr Unterstützung für Reisende mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen an.

Das Sunflower-Schlüsselband unterstützt Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen dabei, ihr Bedürfnis für Verständnis, Geduld oder Unterstützung dezent und auf freiwilliger Basis zum Ausdruck zu bringen.

Beeinträchtigungen wie beispielsweise Autismus, ADHS, Hör- oder Sehbeeinträchtigungen, Demenz, Epilepsie, Angststörungen oder chronische Erkrankungen sind in der Regel äußerlich nicht erkennbar. Das grüne Schlüsselband mit dem Blumen-Symbol ist international anerkannt und signalisiert den Mitarbeitenden und Mitreisenden am Flughafen, dass die betreffende Person in bestimmten Situationen möglicherweise etwas mehr Zeit, Geduld oder Unterstützung benötigt.

„Am Köln Bonn Airport möchten wir allen Menschen ein möglichst angenehmes und selbstbestimmtes Reiseerlebnis ermöglichen. Mit der Teilnahme an der Sunflower-Initiative schaffen wir mehr Aufmerksamkeit für nicht sichtbare Beeinträchtigungen und fördern einen respektvollen und verständnisvollen Umgang miteinander“, sagt Nicolas Novacek, Geschäftsbereichsleiter Aviation & Ground Services bei der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Das Sunflower-Schlüsselband ist ab dem 9.Juli kostenfrei am Informationsschalter im Terminal 1 des Flughafens erhältlich. Ein Nachweis über eine Beeinträchtigung ist nicht erforderlich. Die Nutzung ist freiwillig.

Die Mitarbeitenden des Köln Bonn Airport wurden für die Unterstützung von Trägern des Sunflower-Schlüsselbandes geschult. Das Symbol begründet keinen Anspruch auf bevorzugte Behandlung oder besondere Serviceleistungen. Reisende, die Unterstützung durch den Betreuungsservice für mobilitätseingeschränkte Fluggäste benötigen, melden diesen weiterhin über ihre Fluggesellschaft an.

Über das Programm

Die Hidden Disabilities Sunflower-Initiative wurde 2016 in Großbritannien ins Leben gerufen und wird heute weltweit von Flughäfen, Fluggesellschaften, Verkehrsunternehmen und vielen weiteren Organisationen unterstützt. Ziel ist es, Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen mehr Teilhabe und ein möglichst stressfreies Reisen zu ermöglichen.