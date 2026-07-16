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Köln Bonn Airport erwartet regen Ferienverkehr

16.07.2026 PS
easyJet am Flughafen Köln Bonn
easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Mit Beginn der NRW-Sommerferien am 18. Juli 2026 rechnet der Flughafen Köln Bonn mit der größten Reisewelle des Jahres. Für die kommenden sechseinhalb Wochen erwartet der Flughafen rund 1,8 Millionen Passagiere.

Die verkehrsreichste Zeit wird das vierte Ferienwochenende Mitte August mit rund 122.700 Passagieren sein. Der Spitzentag ist der 9. August: Dann werden rund 42.000 Reisende am Köln Bonn Airport starten oder landen.

Es freut uns sehr, dass die Nachfrage nach Urlaubsreisen weiter steigt und wir mit 14 zusätzlichen Zielen mehr Auswahl als im vergangenen Jahr anbieten können. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir uns intensiv auf die Ferien vorbereitet und setzen alles daran, unseren Passagieren einen angenehmen und entspannten Start in den Urlaub zu ermöglichen, 

sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Beliebte Urlaubsländer und Flugziele

In den Sommermonaten bieten 26 Airlines Flüge zu 115 internationalen Zielen in 38 Ländern an. Die beliebtesten Reiseländer in den Ferien sind – genau wie in den Vorjahren - die Türkei und Spanien, dahinter folgen Griechenland und Italien. Das Land mit dem größten Zuwachs ist Griechenland mit rund 20 Prozent mehr Passagieren als im Vorjahr.

Die beliebtesten Flugziele sind erneut Antalya und Palma de Mallorca. Bei Städtereisen stehen Istanbul, London und Barcelona besonders hoch im Kurs.

Tipps für eine gute Reisevorbereitung

Fluggäste profitieren in diesem Sommer von zahlreichen Investitionen in Komfort und Service. Moderne CT-Technologie in der Sicherheitskontrolle sorgt für effizientere Abläufe, während neue Gastronomie- und Shoppingangebote die Aufenthaltsqualität in den Terminals weiter erhöhen.

Hier einige Hinweise für die Reisevorbereitung:

Die Bundespolizei weist kurz vor dem Ferienstart zudem auf das Problem herrenloser Gepäckstücke hin. Unbeaufsichtigtes Gepäck löst polizeiliche Maßnahmen aus, die den Betrieb beeinträchtigen und unter Umständen auch kostenpflichtig für den Verursacher sind. Reisende werden daher gebeten, ihr Gepäck jederzeit im Blick zu behalten.

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