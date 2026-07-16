Köln Bonn Airport erwartet regen Ferienverkehr

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Mit Beginn der NRW-Sommerferien am 18. Juli 2026 rechnet der Flughafen Köln Bonn mit der größten Reisewelle des Jahres. Für die kommenden sechseinhalb Wochen erwartet der Flughafen rund 1,8 Millionen Passagiere.

Die verkehrsreichste Zeit wird das vierte Ferienwochenende Mitte August mit rund 122.700 Passagieren sein. Der Spitzentag ist der 9. August: Dann werden rund 42.000 Reisende am Köln Bonn Airport starten oder landen.

Es freut uns sehr, dass die Nachfrage nach Urlaubsreisen weiter steigt und wir mit 14 zusätzlichen Zielen mehr Auswahl als im vergangenen Jahr anbieten können. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir uns intensiv auf die Ferien vorbereitet und setzen alles daran, unseren Passagieren einen angenehmen und entspannten Start in den Urlaub zu ermöglichen,

sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Beliebte Urlaubsländer und Flugziele

In den Sommermonaten bieten 26 Airlines Flüge zu 115 internationalen Zielen in 38 Ländern an. Die beliebtesten Reiseländer in den Ferien sind – genau wie in den Vorjahren - die Türkei und Spanien, dahinter folgen Griechenland und Italien. Das Land mit dem größten Zuwachs ist Griechenland mit rund 20 Prozent mehr Passagieren als im Vorjahr.

Die beliebtesten Flugziele sind erneut Antalya und Palma de Mallorca. Bei Städtereisen stehen Istanbul, London und Barcelona besonders hoch im Kurs.

Tipps für eine gute Reisevorbereitung

Fluggäste profitieren in diesem Sommer von zahlreichen Investitionen in Komfort und Service. Moderne CT-Technologie in der Sicherheitskontrolle sorgt für effizientere Abläufe, während neue Gastronomie- und Shoppingangebote die Aufenthaltsqualität in den Terminals weiter erhöhen.

Hier einige Hinweise für die Reisevorbereitung:

Checken Sie online ein.

Informieren Sie sich bei Ihrer Airline über die Öffnungszeiten des Check-ins und planen Sie genügend Zeit ein.

Im Falle einer Buchung bei Eurowings nutzen Sie, wenn gewünscht, den Vorabend-Check-in.

Bitte nehmen Sie nur ein Handgepäckstück mit. Je weniger Sie dabei haben, desto schneller geht die Kontrolle.

Flüssigkeiten dürfen nur in Behältern mit maximal zwei Litern Fassungsvermögen mitgenommen werden.

Checken Sie, ob Ihr Ausweis gültig ist und welches Reisedokument Sie für Ihre Reise benötigen.

Buchen Sie sich einen kostenlosen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle:

https://cgn.viaguide.com/(Link zu externer Website)

https://cgn.viaguide.com/(Link zu externer Website) Bei Anreise mit dem Auto empfiehlt es sich, den Parkplatz vorab über die offizielle Reservierungsplattform des Flughafens zu reservieren, da die Parkhäuser insbesondere während der Sommerferien stark ausgelastet sein können:

https://www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/parken/parkplatz-reservieren.html(Link zu externer Website)

https://www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/parken/parkplatz-reservieren.html(Link zu externer Website) Weitere Tipps für Reisende gibt es auf der Homepage des Airports:

https://www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/reisevorbereitung/checkliste.html(Link zu externer Website)

Die Bundespolizei weist kurz vor dem Ferienstart zudem auf das Problem herrenloser Gepäckstücke hin. Unbeaufsichtigtes Gepäck löst polizeiliche Maßnahmen aus, die den Betrieb beeinträchtigen und unter Umständen auch kostenpflichtig für den Verursacher sind. Reisende werden daher gebeten, ihr Gepäck jederzeit im Blick zu behalten.