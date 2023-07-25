Junizahlen bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Mit China Southern Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 2023 insgesamt 11,917 Millionen Passagiere, das waren 100 Prozent mehr als im Vorjahresjuni.

China hat seine verfehlte Coronapolitik Ende 2022 aufgegeben, damit entwickelt sich auch bei China Southern der Luftverkehr wieder positiv. Die Nachfrage erreichte im Juni 2023 bei China Southern 20,601 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 111 Prozent mehr als im Juni 2022. Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 78 Prozent auf 25,933 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Sitzplatzauslastung lag bei 79,4 Prozent, das waren 12 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresjuni.

Die Frachttonnagen sind verglichen mit dem Vorjahresjuni um dreizehn Prozent angestiegen, China Southern transportierte im Juni 2023 insgesamt 137,37 Tausend Tonnen Luftfracht. Die Frachtauslastung betrug dabei 52 Prozent, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Minus von 8,7 Prozentpunkten.