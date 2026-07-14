Junizahlen am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juni 2026 sind 2’924’021 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Minus von -0.3 Prozent gegenüber dem Vorjahresjuni.

Zur leichten Abnahme der Flugastzahlen beigetragen hat, dass Pfingsten dieses Jahr nicht im Juni lag. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juni 2026 bei 2’070’705. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 29.1 Prozent, was 848’072 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2.3 Prozent auf 24'757 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 134.5 Fluggästen -3.3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -2.5 Prozentpunkte auf 79.6 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 34’978 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 2.6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.