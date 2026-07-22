Junizahlen am Flughafen Keflavík

Flughafen Keflavík (Foto: Keflavík Airport)

Im Juni 2026 reisten 790.007 Passagiere über den Flughafen Keflavík (KEF). Das sind 8,9 Prozent weniger Reisende als im Juni des Vorjahres.

Im Juni flogen ab dem Keflavík Airport 25 Fluggesellschaften 72 Ziele an. Die beliebtesten Reiseziele waren Kopenhagen, London, New York, Paris und Oslo. Der passagierstärkste Tag am Flughafen war der 28. Juni mit 30.837 Passagieren.

Die Zahl der Abflüge ausländischer Besucher vom Flughafen Keflavík belief sich im Juni auf rund 223.000, was einem Rückgang von 4,5 Prozent gegenüber Juni 2025 entspricht.

Rund 78.000 Amerikaner verließen im Juni das Land, was einem Drittel aller Abflüge entspricht. Dies bedeutet einen Rückgang von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im ersten Halbjahr (Januar bis Juni) verließen rund 957.000 ausländische Besucher Island, fast genauso viele wie im Vorjahreszeitraum, was einem leichten Rückgang von 0,9 Prozent entspricht.

Die Ausreisezahlen isländischer Einwohner beliefen sich seit Jahresbeginn auf rund 316.000, ein Rückgang von 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.