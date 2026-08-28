Julizahlen bei Scoot
28.08.2026 PS
Mit Scoot flogen im Juli 2026 insgesamt 1,331 Millionen Passagiere, das waren 8,6 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.
Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjuli um 9,8 Prozent auf 3,614 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 3,036 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,260 Milliarden Sitzplatzkilometer um 7,4 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Juli 2026 bei 90,2 Prozent, im Vorjahresjuli lag sie mit 92,2 Prozent um zwei Prozentpunkte höher.