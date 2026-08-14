Julizahlen 2026 am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Juli 2026 sind 3’334’827 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 2.4 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Juli 2026 bei 2’420’356. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 27.3 Prozent was 909’362 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4.3 Prozent auf 26’356 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 141.4 Fluggästen -2.5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um -1.4 Prozentpunkte auf 82.9 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juli 35’313 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 5.8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.