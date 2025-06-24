Jubiläumsfrachtflug ab Stuttgart

Boeing 747-8F Atlas Air Kühne + Nagel (Foto: Kühne + Nagel)

Ein besonderes Jubiläum konnte die Spedition Kühne + Nagel kürzlich ab dem Flughafen Stuttgart feiern: Zum 111. Mal hob ihr Frachtjumbo vom STR in Richtung USA ab.

Der erste Flug der Verbindung startete am 02. April 2023, seither wird die Strecke von Stuttgart nach Birmingham in den USA wöchentlich bedient. Eingesetzt wird eine Maschine des Typs Boeing 747-800F mit rund 130 Tonnen Zuladung. Seit dem Start der Verbindung hat die Spedition rund 14.000 Tonnen Fracht von Stuttgart nach Birmingham/USA und umgekehrt in die Luft gebracht.

Boeing 747-8F startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart wird vorwiegend so genannte Premiumfracht aus Bereichen wie zum Beispiel Maschinenbau und Automotive umgeschlagen. Im vergangenen Jahr 2024 wurden am Landesflughafen insgesamt rund 34.000 Tonnen Luftfracht registriert.