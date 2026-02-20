Jubiläums C-Check bei Air Astana

Air Astana C-Check Airbus A321 (Foto: Air Astana)

Air Astana hat erfolgreich den 50. C-Check an einem Airbus A320 im eigenen Technikzentrum in Astana abgeschlossen. Dieser Meilenstein unterstreicht die hohe Kompetenz des Unternehmens in diesem Bereich.

Die Durchführung von nunmehr 50 C-Checks spiegelt die gezielten Investitionen über mehrere Jahre in moderne Ingenieursinfrastruktur, die Ausbildung von Mitarbeitern sowie den Ausbau interner Wartungskapazitäten bei der Air Astana Group wider. Jeder C-Check erfordert mehr als 20.000 Arbeitsstunden und umfasst Zehntausende geplanter Instandhaltungsaufgaben einschließlich umfassender Inspektionen der Struktur und Systeme nach internationalen Regularien.

„Der 50. C-Check ist das Ergebnis unseres hohen technischen Know-hows zusammen mit der entsprechenden Infrastruktur und unserer Teams“, sagt Robert Dando, Director beim Air Astana Technical Centre in Astana. „Mit der Durchführung komplexer Wartungen im eigenen Technikzentrum gewährleisten wir die vollständige Kontrolle über die Arbeitsqualität, reduzieren die Abhängigkeit von anderen Dienstleistern und fördern die Entwicklung von Luftfahrtexpertise in Kasachstan.“

Air Astana absolviert heute alle Arten von C-Checks an Airbus-Flugzeugen eigenständig an den Standorten in Almaty und Astana. Seit 2019 gehören Routineüberprüfungen ebenso wie auch anspruchsvolle Überholungen zu den Wartungsarbeiten, darunter 28 C1-Checks, fünf C2-Checks, zehn C6-Checks und sieben C12-Checks. Dazu steht ein über die Jahre gewachsenes, hochqualifiziertes Team aus zertifizierten Ingenieuren und Mechanikern mit internationalen „EASA Part 66“-Lizenzen gemäß globalen Richtlinien in der Luftfahrt zur Verfügung.

Der kontinuierliche Ausbau moderner Wartungskapazitäten stärkt die technische Eigenständigkeit von Air Astana und sichert höchste Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit der Flugzeuge. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).